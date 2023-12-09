В населенном пункте Моначиновка в Харьковской области в результате взрыва был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, село Моначиновка Купянского района подверглось ночным ударам. В результате этого был поврежден объект критической инфраструктуры.

Более подробные данные чиновник не привел, неизвестно о каком именно объекте идет речь.

Накануне назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

7 декабря руководитель региональной администрации Олег Кипер сообщал о повреждении объекта инфраструктуры, расположенного на территории Одесской области Украины.

6 декабря украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Днепре. Другие детали произошедшего не уточнялись, однако в тот же момент на территории Днепропетровской и Кировоградской областей была объявлена воздушная тревога.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.