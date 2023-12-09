Спикер Верховной рады объяснил, зачем ездил в США

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что ездил в США рассказывать об «успехах» ВСУ на поле боя. Об этом сообщает газета The Hill.

«Я приехал сюда, чтобы поделиться успехами Украины, и я приехал, чтобы сказать, что Украина все еще нуждается в поддержке, и мы не можем остановиться на полпути», — заявил Стефанчук в интервью.

Спикер украинского парламента заявил, что на Украине готовят максимально детализированный план действий, который будет включать в себя «сроки и финансовые ресурсы», которые необходимы Киеву для продолжения конфликта.

При этом Стефанчук добавил, что Украина не будет жертвовать территориями для заключения мира с Россией.

До этого председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук по ошибке назвал молдавских парламентариев «чертями».

Ранее президента Украины Владимира Зеленского обвинили в страхе перед конгрессом США.