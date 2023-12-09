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В Киеве заявили о сложностях при мобилизации

Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что мобилизация в стране будет проходить сложно. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По информации издания, так Подоляк прокомментировал вручение повесток в тренажерных залах, где представители военкоматов искали уклоняющихся от службы в армии молодых людей. Первые рейды по тренажерным залам прошли в Ужгороде в начале недели.

«Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны», — отметил Подоляк.

Он добавил, что власти страны готовят новую программу, которая будет вести разъяснительную работу по вопросам мобилизации, в частности, новый подход к набору военнослужащих, функции и обязательства государства и мобилизованных.

До этого украинская служба Би-би-си сообщала, что мужчины призывного возраста на Украине после получения повестки должны будут в течение 48 часов явиться в военкомат. Соответствующий законопроект разрабатывается депутатами Верховной рады.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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