В ДНР нашли иностранные боеприпасы, оставленные ВСУ

Сотрудники Росгвардии нашли схрон иностранных боеприпасов, оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республике (ДНР). Об этом завили в пресс-службе нацгвардии, пишет «Лента.ру».

Согласно информации Росгвардии, находка, состоявшая из патронов, выстрелов к осколочному гранатомету 33 ВОГ-17М и ручной гранаты Ф-1, была обнаружена в одном из районов республики.

В материале отмечается, что боевые припасы были ликвидированы сразу на месте нахождения с помощью накладных зарядов.

В ноябре сотрудники Росгвардии нашли тайник с оружием и боеприпасами диверсантов в Луганской народной республике.

До этого в Запорожской области сотрудники отдела по противодействию экстремизму Временного управления МВД России обнаружили оружие в помещении молочной фермы.

Ранее в стволе дерева возле курской АЗС нашли схрон боеприпасов.