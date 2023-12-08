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В Германии рассказали о поставках на Украину разведдронов, снарядов и автомобилей

Правительство ФРГ: Германия передала Украине разведдроны, снаряды и автомобили

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Rheinmetall AG

Германия передала Украине новую партию вооружений, включая разведдроны, снаряды и автомобили. Об этом сообщает правительство ФРГ.

В новую партию вооружений вошли разведывательная система Luna NG, 10 разведывательных дронов VECTOR, 1750 снарядов калибра 155 мм, 70 автоматических гранатометов MGW, 6 патрульных машин, 8 грузовиков Zetros и 100 тысяч военных аптечек.

«Финансирование инициативы по наращиванию потенциала в области безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год (после 2 миллиардов евро на 2022 год), а дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы составят 10,5 миллиарда евро. Эти средства должны быть использованы, в первую очередь, для оказания военной помощи Украине», — говорится в публикации на сайте правительства Германии.

5 декабря глава Минобороны ФРГ Борис Писториус признал наличие задержек с поставками оружия Украине.

2 декабря сообщалось, что ФРГ стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, ссылаясь на ранее оказанную Киеву помощь.

Ранее в Германии предрекли Украине тяжелую зиму из-за применяемого Россией оружия.

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Операция на Украине
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