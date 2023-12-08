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В Пентагоне назвали помощь Украине разумной инвестицией

Пентагон: помощь Украине будет разумной инвестицией от возможной войны в Европе

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Kevin Lamarque/Reuters

Военная помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет разумной инвестицией в национальную безопасность Соединенных Штатов, а также вкладом в предотвращение возможной большей войны в Европе. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, передает Fox News.

«Крайне важно, чтобы конгресс принял дополнительный запрос президента по нацбезопасности, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать поддерживать Украину», — сказала Сингх.

Представитель Пентагона подчеркнула, этот шаг не только предотвратит «большую войну в Европе», но и укрепит американскую оборонно-промышленную базу, а также позволит создать квалифицированные рабочие места.

7 декабря координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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