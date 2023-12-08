В Forbes не исключили, что Киев побоится снабжать новые отряды ВСУ западной техникой

Новые механизированные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут получить устаревшую советскую боевую технику вместо современных машин. Об этом свидетельствуют появившиеся в открытом доступе фотографии только сформированных подразделений, написал военный обозреватель Дэвид Экс в колонке для американского журнала Forbes.

Как отметил автор статьи, в настоящее время Киев находится в процессе создания пяти новых механизированных бригад. Им будут присвоены наименования 150-я, 151-я, 152-я, 153-я и 154-я бригады.

«Ни на одном из снимков [новых механизированных бригад ВСУ] не видно, однако, техники бригад. Старенькая БМП-1 появляется на некоторых фотографиях, но она, вероятно, принадлежит учебной части», — указал обозреватель.

Он добавил, что при отсутствии специальных боевых машин пехоты (БМП) украинские механизированные бригады рискуют утратить свои функции. По словам Экса, эти подразделения превратятся в обычную легкую пехоту.

Также автор материала не исключил, что Киев побоится снабжать новые отряды западной техникой. Причина тому — страх украинских властей быстро лишиться зарубежных вооружений в ходе боевых действий, пояснил он.

Экс подчеркнул, что с большой долей вероятности военным предоставят устаревшие БМП-1 со слабой защитой и бронетранспортеры МТ-ЛБ. Кроме того, штатные боевые машины пехоты могут заменить грузовиками. При этом отсутствие современных машин окажет очевидное влияние на возможности украинских солдат на поле боя, резюмировал обозреватель.

Накануне газета The New York Times писала, что украинские военные жалуются на то, что не получают достаточного количества техники и оружия из-за протеста польских дальнобойщиков, которые блокируют границу с Украиной.

Ранее в США рассказали, как протесты на польской границе повлияли на поставки вооружений на Украину.