Чеченский спецназ подорвал вышку связи под Белгородом

Бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» подорвали вышку связи в Белгородской области. Соответствующую публикацию разместил в своем Telegrаm-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России и группа «Аида» спецназа «Ахмат» вновь демонстрируют нам успехи, достигнутые в зоне своей ответственности. Первые лишили противника связи, поразив точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области», — рассказал Кадыров.

По словам главы Чечни, уничтожение вышки позволило бойцам «Ахмата» перехватить инициативу и быстро нейтрализовать противника. Почему вышка находилась на территории РФ в публикации не уточняется.

До этого Кадыров поблагодарил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведев за высокую оценку действий властей Чечни в ходе специальной военной операции (СВО).

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