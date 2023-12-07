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Претендент на пост президента США заявил о готовности направить американских солдат в Газу

Кандидат в президенты США Кристи заявил, что направил бы в сектор Газа войска

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Amir Cohen/Reuters

Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, кандидат на пост президента США на четвертых дебатах претендентов от Республиканской партии, сообщил о готовности направить Вооруженные силы Соединенных Штатов в зону палестино-израильского конфликта для освобождения американцев, остающихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Трансляцию вел телеканал NewsNation.

«Если мне предоставят план, который докажет, что мы сможем безопасно вывести их оттуда, то я бы направил американскую армию туда, чтобы вызволить наших людей и вернуть их домой», — сказал он.

До этого колумнист газеты New York Times Питер Бейкер выразил мнение, что глава Белого дома фактически руководит военной операцией Израиля в секторе Газа.

Он отметил, что Израиль на сегодняшний день нуждается в поддержке Соединенных Штатов, так как Вашингтон оказывает ему военную и политическую поддержку. Как пишет автор, США могут защитить Израиль от международного давления, включая Организацию Объединенных Наций.

Ранее американский политолог и теоретик наступательного реализма в международных отношениях Джон Миршаймер заявил, что США продолжают поддержку Израиля из-за страха руководства страны потерять поддержку мощного еврейского лобби.

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