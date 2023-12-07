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Стало известно о работе западных СМИ под Купянском

Марочко: представители западных СМИ работают на Купянском направлении в зоне СВО

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

На Купянском направлении работают представители западных СМИ. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в ходе мониторинга переговоров открытых радиочастот удалось выяснить, что в районе населенного пункта Купянск действует «группа англоязычных абонентов». При расшифровке переговоров стало понятно, что деловую беседу между собой вели представители СМИ стран Запада, уточнил Марочко.

Утром 7 декабря в Министерстве обороны РФ сообщили, что истребители-бомбардировщики Су-34 ВС РФ на Купянском направлении нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины, уничтожив их укрепленные позиции.

Также начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил ТАСС, что в течение суток российские военные при поддержке огня артиллерии отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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