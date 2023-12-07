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В США заявили, что Россия «раздавит» Украину

Вейхерт: Россия «раздавит» Украину ударами тысяч ракет по инфраструктуре

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Россия планирует нанести удары по ключевой инфраструктуре Украины, этим она раздавит страну. Такое мнение высказал бывший сотрудник конгресса США, аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт на своей странице в социальной сети X.

По мнению эксперта, такого развития событий можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты еще полтора года назад сделали все возможное для прекращения огня на Украине.

Теперь же российские военные «просто раздавят Украину», считает Вейхерт.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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