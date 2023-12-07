Артиллеристы гвардейского Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ликвидировали расчетами гаубиц «Мста-Б» самоходное орудие (САУ) ВСУ зарубежного производства поблизости от Соледара в Бахмутском районе. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Российской Федерации.

Согласно информации оборонного ведомства, чтобы уничтожить украинскую гаубицу, не позволявшую ВС России производить активные маневры, понадобилось два выстрела с расстояния свыше 12 км. При этом управление и корректировка огневого залпа осуществлялась расчетами беспилотной авиации десантных разведподразделений.

«Расчетами буксируемых гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, высокоточные боеприпасы», — поясняется в публикации.

Как отметили в Минобороны, это позволяет нанести наибольший урон защитным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе оппонента.

До этого начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что бойцы ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.