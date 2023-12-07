Начальник пресс-центра российской группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что военные ВС РФ отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, передает ТАСС.

По его словам, подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили четыре контратаки штурмовых групп 60-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе озера Лиман. В результате противник отошел в южном направлении, заявил начальник пресс-центра.

«Кроме этого, в полосе обороны первой танковой армии штурмовые группы 43-й механизированной бригады атаковали позиции наших войск на направлении Ивановка — Ягодное. В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии атака была отражена, противник отошел в западном направлении», — рассказал Зыбинский.

Он также указал, что общие потери ВСУ составили до роты пехоты, трое украинских бойцов взяты в плен. Также противник потерял танк Т-64, БМП-2, бронетранспортер М112, гаубицу М119, добавил начальник пресс-центра.

Ранее Сергей Зыбинский сообщил, что российские ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что ВСУ не могут держать оборону.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.