При тушении пожара после обстрела Донецка погибли два сотрудника МЧС

Два сотрудника МЧС России погибли в результате обстрела со стороны украинских войск во время тушения пожара в Донецке. Об этом сообщило МЧС Донецкой народной республики через свой Telegram-канал.
После обстрела Буденновского района Донецка цистерны с битумом разгерметизировались, что привело к возникновению пожара. Во время тушения произошел повторный обстрел.
В результате пострадали шесть пожарных машин, а 13 сотрудников МЧС получили различные травмы и были госпитализированы.
В главном управлении МЧС России подтвердили, что погибли 35-летний Сергей Быстрицкий и 25-летний Руслан Старков. Глава МЧС России Александр Куренков назвал их гибель «невосполнимой утратой для ведомства» и выразил соболезнования их родным и близким.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин, сообщил что город подвергся обстрелам со стороны ВСУ.
До этого сотни тысяч потребителей остались без электричества в Донецке.
Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.