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При тушении пожара после обстрела Донецка погибли два сотрудника МЧС

В Донецке во время тушения пожара при обстреле погибли два сотрудника МЧС России

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Илья Питалев/РИА Новости

Два сотрудника МЧС России погибли в результате обстрела со стороны украинских войск во время тушения пожара в Донецке. Об этом сообщило МЧС Донецкой народной республики через свой Telegram-канал.

После обстрела Буденновского района Донецка цистерны с битумом разгерметизировались, что привело к возникновению пожара. Во время тушения произошел повторный обстрел.

В результате пострадали шесть пожарных машин, а 13 сотрудников МЧС получили различные травмы и были госпитализированы.

В главном управлении МЧС России подтвердили, что погибли 35-летний Сергей Быстрицкий и 25-летний Руслан Старков. Глава МЧС России Александр Куренков назвал их гибель «невосполнимой утратой для ведомства» и выразил соболезнования их родным и близким.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин, сообщил что город подвергся обстрелам со стороны ВСУ.

До этого сотни тысяч потребителей остались без электричества в Донецке.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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