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В России рассказали о ходе работ над бомбардировщиком ПАК ДА

«Ростех»: в РФ закончили научные работы по созданию стендовой базы для ПАК ДА

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Телеканал «Звезда»

В России завершились научные работы по созданию стендовой базы для испытаний перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА). О работе над летательным аппаратом рассказали в госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

Отмечается, что разработкой стендовой базы для стратегического бомбардировщика--ракетоносца занималась команда ученых одного из предприятий «Ростеха», которая была награждена премией в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова в номинации «За вклад в создание испытательной базы».

В госкорпорации отметили, что специалисты, занятые в разработке ПАК ДА, провели полный цикл научных исследований и серию конструкторских работ по созданию испытательной базы и комплекса стендов.

К созданию ПАК ДА в России преступили в 2019 году. В будущем этот аппарат должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Позже сообщалось, что начались испытания катапультного кресла для ПАК ДА.

При этом в США уверены, что бомбардировщик никогда не полетит.

Ранее на Западе сравнили российский истребитель Су-30СМ и французский Rafale.

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