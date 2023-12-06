Украинские солдаты жалуются, что их бросило командование ВСУ на передовой. Об этом сообщает телеканал »Би-би-си».

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», — заявил один из опрошенных военнослужащих.

Украинский солдат добавил, что он и его товарищи вынуждены покупать предметы первой необходимости на фронте — генераторы, теплую одежду и даже боеприпасы — самостоятельно, за счет зарплаты. При этом, как считает украинский военнослужащий, к наступлению холодов ситуация только хуже.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин идти добровольцами в Вооруженные силы Украины.

В начале ноября газета The New York Times оценила число женщин-военных в рядах ВСУ в 43 тыс. человек, а в конце ноября сами ВСУ сообщили о 62 тыс. женщин в своих рядах.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.