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Солдаты ВСУ жалуются, что их бросило начальство

«Би-би-си»: украинские солдаты жалуются, что их бросило командование

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Reuters

Украинские солдаты жалуются, что их бросило командование ВСУ на передовой. Об этом сообщает телеканал »Би-би-си».

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», — заявил один из опрошенных военнослужащих.

Украинский солдат добавил, что он и его товарищи вынуждены покупать предметы первой необходимости на фронте — генераторы, теплую одежду и даже боеприпасы — самостоятельно, за счет зарплаты. При этом, как считает украинский военнослужащий, к наступлению холодов ситуация только хуже.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала украинских женщин идти добровольцами в Вооруженные силы Украины.

В начале ноября газета The New York Times оценила число женщин-военных в рядах ВСУ в 43 тыс. человек, а в конце ноября сами ВСУ сообщили о 62 тыс. женщин в своих рядах.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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