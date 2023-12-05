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Офицеров ВС РФ осудили за неотражение атаки ВСУ

«Ъ»: двоих офицеров ВС РФ осудили на четыре года за неотражение атаки ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Офицеров ВС РФ впервые осудили за неотражение атаки ВСУ. Об этом пишет издание «Ъ».

Военных осудили из-за инцидента с попаданием украинской ракеты по складу боеприпасов и техники в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области в апреле 2022 года, после которого ВС РФ потеряли семь бойцов.

Двое фигурантов дела были осуждены на четыре года заключения, из которых они провели в следственном изоляторе полтора. Сообщается, что в дальнейшем они могут претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО) и вернуться в ВС РФ с сохранением своих званий.

До этого суд вернул полиции протокол о дискредитации ВС РФ против бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Квачков является председателем Общероссийского офицерского собрания. Протокол был зарегистрирован 4 декабря, а возвращен суду 5 декабря.

Владимир Квачков в 2005 году обвинялся в покушении на Чубайса, но через несколько лет был оправдан. В 2013 году экс-полковника ГРУ приговорили к 13 годам лишения свободы за организацию вооруженного мятежа. Позже суд сократил ему срок до восьми лет. В феврале 2019 года он вышел на свободу.

Ранее Кадыров сообщил об освобождении из украинского плена российских офицеров.

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