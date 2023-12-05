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Войска России прорвали оборону ВСУ у Часова Яра

Представитель ДШК «Экспедиция» заявил о прорыве обороны ВСУ у Часова Яра в ДНР

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Violeta Santos Moura/Reuters

Российские подразделения добровольческо-штурмового корпуса (ДШК) «Экспедиция» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подходах к городу Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель корпуса Алексей Селиванов.

Он отметил, что группировка украинских войск на Артемовско-Соледарском направлении не смогла удержать свои позиции и поспешно отступает. По словам Селиванова, это самое крупное продвижение ДШК за последнее время.

«Трасса Артемовское — Часов Яр перерезана нашими подразделениями. В данный момент мы выбиваем ВСУ из Богдановки, занимаем их позиции в прилегающих лесополосах и уже вышли на окраины Часового Яра», — рассказал он.

Тем временем российские вооруженные силы в виде отрядов подразделения «Север-V» начали зачистку лесополос и укрепрайонов у Артемовского в Донецкой народной республике. Отмечается, что солдаты уничтожают опорные пункты противника.

Ранее военный эксперт Андрей Живов объяснил, что будет с отрядами ВСУ после блокировки путей снабжения под Артемовском.

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Операция на Украине
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