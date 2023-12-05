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В Рязани рассказали о контрактниках из экзотических стран

Военком из Рязани Зайцев рассказал о контрактниках из Египта, Марокко и Кубы

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Макс Ветров/РИА Новости

Начальник пункта отбора на контрактную военную службу по Рязанской области Дмитрий Зайцев рассказал, что на службу по контракту в армию РФ записываются добровольцы из экзотических стран. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По его словам, речь идет о контрактниках из Египта, Марокко и Кубы. Он отметил, что в военкомат по вопросам контрактной службы обращаются представители разных национальностей, вероисповеданий и возрастов.

Данный пункт отбора был открыт два месяца назад, в него за это время обратились более 300 человек.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы и член комитета по обороне Виктор Соболев призвал увеличить срок срочной службы в армии России до двух лет. Глава комитета Андрей Картаполов, комментируя предложение коллеги Виктора Соболева, рассказал «Газете.Ru», что в комитете Госдумы по обороне никто не поддерживает идею об увеличении срока службы в армии.

Ранее осужденный экс-режиссер «Ералаша» уехал на СВО.

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