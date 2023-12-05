Военный эксперт объяснил стратегическое значение взятия под контроль Курахово

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы (ВС) России почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Курахово на Донецком направлении. По его словам, взятие под контроль многоэтажек заметно упростит продвижение российских войск, поскольку высотные здания выполняют роль пунктов наблюдения за перемещением противника.

«Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», — отмечает Леонков.

Он добавил, что, улучшив позиции на данном направлении, российским войскам будет проще двигаться далее, например, в сторону Часова Яра.

5 декабря заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол» заявил РИА Новости, что ВС РФ на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Курахово.

До этого представитель подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э), помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов сообщал, что была перерезана последняя трасса, по которой проходило снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

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