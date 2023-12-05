Крымский мост вновь открыт

Крымский мост открыт для проезда после остановки движения более чем на четыре часа. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщает канал.

Сообщение об остановке движения на Крымском мосту появилось в 03.25. Также канал сообщает, что в очередях с обеих сторон моста стоит не менее 50 грузовиков.

До этого очевидцы сообщили о серии взрывов в небе над Керчью.

Перед этим движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.