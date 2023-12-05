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Бойцы ВС РФ пресекли действия группы минирования ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО: ВС РФ пресекли действия группы минирования ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Yevhen Titov/Reuters

Мотострелковые подразделения российской группировки войск «Восток» пресекли действия группы минирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

«В ходе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии пресекли действия группы минирования и сорвали ротацию подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Урожайного и Новодонецкого, 118-й бригады территориальной бригады ВСУ в районе Старомайорского», — сказал Чехов.

По его словам, в ходе боевых действий еще был уничтожен квадроцикл и до 17 украинских бойцов, а также станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота» в районе Новомихайловского.

До этого украинский солдат, находящийся вместе со своим подразделением на восточном берегу Днепра, рассказал о тяжелых боях и контроле российских войск над линиями снабжения.

По словам солдата, переправа через Днепр полностью находится под постоянным обстрелом.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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