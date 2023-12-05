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Российские силы почти полностью заняли жилую застройку перед Курахово

РИА Новости: ВС РФ заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол» заявил РИА Новости, что Вооруженные силы (ВС) России на Донецком направлении почти полностью заняли жилую застройку в населенном пункте перед Курахово.

Уточняется, что из данного населенного пункта Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают некоторые районы Донецка, а также населенные пункты Тельманово и Никольское.

«На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов. Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально [осталось занять] несколько домов — и оборона противника полностью рухнет», — сказал военный.

«Купол» уточнил, что дальше вглубь украинских позиций в районе Курахово, который контролируют ВСУ, идет сеть защитных укреплений.

До этого представитель подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э), помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов сообщал, что была перерезана последняя трасса, по которой проходило снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

3 декабря председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти президента Владимира Зеленского на Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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