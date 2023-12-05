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Армия Израиля штурмует Дженин на Западном берегу Иордана

Al Jazeera: армия Израиля штурмует Дженин на Западном берегу Иордана

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Israeli Defense Forces/Reuters

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступили к штурму палестинского города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в ходе наступления ЦАХАЛ использует 50 единиц техники, включая тяжелые бульдозеры. В разных частях Дженина израильские снайперы занимают позиции.

Как отмечает Al Jazeera, одной из целей штурмовых подразделений стала правительственная больница города и местный лагерь беженцев. Уточняется, что в центре Дженина сейчас происходят столкновения между израильскими солдатами и палестинцами.

2 декабря сообщалось о рейдах израильской армии в палестинских городах на Западном берегу Иордана. Как передавал Al Jazeera, Армия обороны Израиля штурмовала город Хеврон.

До этого сирийский телеканал Al Ikhbariya сообщал, что израильские войска атаковали окрестности Дамаска.

19 ноября ЦАХАЛ приступил к масштабным штурмам городов на Западном берегу реки Иордан. Подразделения Армии обороны Израиля атаковали города Вифлеем, Бейт-Сахур и Хеврон на юге региона, а также Калькилью, Тубас и Дженин на севере.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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