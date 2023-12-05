СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

Час назад четыре украинских региона объявили воздушную тревогу. Об этом говорят данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены сейчас раздаются в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

Ранее сегодня уже была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

4 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге, который находится в Днепропетровской области.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.