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Сенатор Климов ответил, ослабит ли США поставки военной помощи Украине

Сенатор Андрей Климов заявил, что США не ослабит военную помощь Украине

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что США не перестанут поставлять оружие Киеву. Его слова передает «Лента.ру».

«Во-первых, есть серые каналы поставок. Во-вторых, США запросто могут возложить определенную компенсацию вооружений и боеприпасов на европейцев. Шансы, что Конгресс завернет инициативу Байдена, есть, но потому что хотят усложнить жизнь Демократической партии перед выборами», — сказал Климов, призвав Россию действовать в национальных интересах, не рассчитывая на «лотерейные билетики».

4 декабря сенатор конгресса США от Республиканской партии Рон Джонсон выразил мнение, что мирные переговоры являются единственным способом завершить конфликт на Украине.

До того главком ВСУ Валерий Залужный попросил у главы Пентагона Ллойда Остина поставить на фронт 17 млн снарядов.

Washington Post писал, что украинские военные чиновники с наступлением зимы признали, что конфликт на Украине «зашел в тупик».

Ранее сообщалось, что добровольческие подразделения перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артемовском.

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