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Добровольческие подразделения перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артемовском

Подразделения РФ перерезали основной путь снабжения ВСУ под Артемовском

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Представитель подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э), помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов сообщил, что перерезана последняя трасса, по которой проходило снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня подразделения ДШК вышли на дорогу Артемовск — Часов Яр севернее Бахмута четырьмя колоннами. Колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей и отряд «Невский» перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки», — заявил Селиванов.

По его словам, украинцы вышли на связь, объявив о желании сдаться в плен, но опасаются, что украинские дроны, висящие над своими подразделениями, произведут дружественный огонь, поэтому солдаты ВСУ будут дожидаться ночи. Кроме того, их сдаче в плен могут препятствовать минные поля и заградотряды.

Селиванов также заявил, что после взятия этой трассы открывается дорога на Краматорск.

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