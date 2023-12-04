Добровольческие подразделения перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артемовском

Представитель подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э), помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов сообщил, что перерезана последняя трасса, по которой проходило снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня подразделения ДШК вышли на дорогу Артемовск — Часов Яр севернее Бахмута четырьмя колоннами. Колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей и отряд «Невский» перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки», — заявил Селиванов.

По его словам, украинцы вышли на связь, объявив о желании сдаться в плен, но опасаются, что украинские дроны, висящие над своими подразделениями, произведут дружественный огонь, поэтому солдаты ВСУ будут дожидаться ночи. Кроме того, их сдаче в плен могут препятствовать минные поля и заградотряды.

Селиванов также заявил, что после взятия этой трассы открывается дорога на Краматорск.

Ранее сенатор конгресса США от Республиканской партии Рон Джонсон выразил мнение, что мирные переговоры являются единственным способом завершить конфликт на Украине.

Ранее в США заявили о бесполезности ATACMS для контрнаступления Украины.