Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что российские военные перешли на тактику полного уничтожения ВСУ. Его слова передает Interia.

По мнению Коморницкого, сейчас речь уже не идет о «нападении на Киев или захвате новых крупных городов», а прежде всего об уничтожении украинской армии.

«В последние месяцы ВСУ, политики и союзные государства допустили ряд ошибок, которые повлияли на отсутствие успехов на фронте», — заявил польский генерал.

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий говорил, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского на Украине.

До этого британский депутат Боб Сили заявлял, что недостаток военной поддержки от западных стран не позволил контрнаступлению ВСУ добиться успеха.

Ранее лидер победившей в Нидерландах партии высказался против поставок оружия Киеву.