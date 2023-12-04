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На Украине хотят приспособить ракету «Нептун» для поражения наземных целей

Минобороны Украины сообщило о разработке новой модификации комплекса «Нептун»

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Military Hi-Tech / youtube.com

Украина начала работу по созданию новой модификации ракеты «Нептун». Такое заявление сделал заместитель министра обороны страны Иван Гаврилюк, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного «Нептуна», — отметил Гаврилюк.

Он уточнил, что речь идет о новой модификации ракеты для комплекса «Нептун».

В публикации обратили внимание, что речь идет об адаптации противокорабельной ракеты Р-360 для уничтожения наземных целей. Ее дальность может достигать 400 км.

В начале ноября российские войска сбили украинскую ракету у побережья Крыма. Согласно сообщению Минобороны 9 ноября около 17:40 по московскому времени была пресечена попытка ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на российской территории.

В середине октября стало известно, чем баллистическая ракета ATACMS важна для Киева. По основным тактико-техническим характеристикам ATACMS находится между оперативно-тактическими ракетными комплексами «Точка-У» и «Искандер-М».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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