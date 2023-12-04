Боевое крыло ХАМАС сообщило об обстреле Ашкелона

Боевое крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» атаковало израильский город Ашкелон. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ХАМАС.

«Бригады «аль-Кассам» произвели ракетный обстрел Ашкелона в ответ на обстрелы мирного населения сектора Газа сионистами», — сообщили представители ХАМАС.

До этого боевики заявляли, что поразили снарядами «Ясин 105» пять танков и столько же бронетранспортеров армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечалось, что с начала обострения палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ потерял 398 солдат. Подчеркивается, что большинство из них лишились своих жизней в результате сражений на юге Израиля.

1 декабря в секторе Газа был отменен режим прекращения огня, введенный в рамках сделки о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны приостанавливали боевые действия на семь дней, в течение которых ХАМАС отпустил на свободу 110 заложников.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что операция на севере Газы близка к завершению.