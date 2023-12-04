Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боевое крыло ХАМАС сообщило об обстреле Ашкелона

ХАМАС: бригады «аль-Кассам» ударили по Ашкелону в ответ на обстрелы Газы

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

Боевое крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» атаковало израильский город Ашкелон. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ХАМАС.

«Бригады «аль-Кассам» произвели ракетный обстрел Ашкелона в ответ на обстрелы мирного населения сектора Газа сионистами», — сообщили представители ХАМАС.

До этого боевики заявляли, что поразили снарядами «Ясин 105» пять танков и столько же бронетранспортеров армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечалось, что с начала обострения палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ потерял 398 солдат. Подчеркивается, что большинство из них лишились своих жизней в результате сражений на юге Израиля.

1 декабря в секторе Газа был отменен режим прекращения огня, введенный в рамках сделки о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны приостанавливали боевые действия на семь дней, в течение которых ХАМАС отпустил на свободу 110 заложников.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что операция на севере Газы близка к завершению.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий