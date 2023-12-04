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Военный эксперт рассказал, какую пользу ВС РФ принесет трофейная БМП Bradley

Военный эксперт Артамонов: трофейная БМП Bradley принесет ощутимую пользу ВС РФ

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U.S. Air Force/Wikimedia Commons

Трофейная американская боевая машина пехоты (БМП) M2A2 ODS Bradley принесет ощутимую пользу Вооруженным силам России. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, западная бронемашина по многим показателям уступает отечественной БМП-3, однако обладает хорошей боевой информационно-управляющей системой, которую предстоит детально изучить.

«Трофей позволит нашим инженерам решить две задачи. Во-первых, его исследование даст возможность позаимствовать некоторые решения для отечественных боевых информационно-управляющих систем. Во-вторых, изучение защищенных каналов связи Bradley сделает их более уязвимыми для наших РЭБ», — отмечает собеседник.

Также, по его словам, интерес представляют лазерный дальномер и прицел с тепловизором, которыми оборудована машина.

4 декабря стало известно, что российские военные впервые смогли взять в качестве трофея БМП Bradley. Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что машина принадлежала 47-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). С начала лета подразделение потеряло более 40 подобных единиц техники сначала на Запорожском направлении, а позже под Авдеевкой.

До этого командир группы подразделения специального назначения «Осман» министерства обороны РФ, известный под позывным «Метис», говорил, что ВСУ столкнулись с проблемой использования бронетехники западного производства на Запорожском направлении из-за сложных погодных условий и труднопроходимой местности.

Ранее российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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