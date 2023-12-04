ХАМАС заявил об уничтожении израильских танков и БМП на востоке Газы

Бригады военного крыла палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» заявили, что поразили израильские танки и бронетранспортеры на востоке сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

По данным группировки, боевики ХАМАС могли поразить снарядами «Ясин 105» пять танков и столько же бронетранспортеров Израиля в восточной части Газы.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на 4 декабря атаковала 200 военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

1 декабря в секторе Газа был отменен режим прекращения огня, введенный в рамках сделки о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны приостановили боевые действия на семь дней, в течение которых ХАМАС отпустил на свободу 110 заложников.

Ранее The Times of Israel сообщал, что ЦАХАЛ потерял 398 военных с момента эскалации конфликта.