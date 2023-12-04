Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС заявил об уничтожении израильских танков и БМП на востоке Газы

Военное крыло ХАМАС заявило об уничтожении израильских танков и БМП в Газе

close
100%
Yousef Masoud/Global Look Press

Бригады военного крыла палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» заявили, что поразили израильские танки и бронетранспортеры на востоке сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

По данным группировки, боевики ХАМАС могли поразить снарядами «Ясин 105» пять танков и столько же бронетранспортеров Израиля в восточной части Газы.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ночь на 4 декабря атаковала 200 военных объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

1 декабря в секторе Газа был отменен режим прекращения огня, введенный в рамках сделки о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны приостановили боевые действия на семь дней, в течение которых ХАМАС отпустил на свободу 110 заложников.

Ранее The Times of Israel сообщал, что ЦАХАЛ потерял 398 военных с момента эскалации конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий