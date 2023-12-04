Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Израиль нанес удары по целям в Ливане после минометного обстрела

ЦАХАЛ заявил об ударе по Ливану в ответ на минометный обстрел с его территории

close
100%
Israeli Defense Forces/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала несколько пусков минометных снарядов из Ливана по военным постам на севере страны. В ответ артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по источникам огня, сообщило ведомство в Telegram–канале.

«Ночью было зафиксировано несколько минометных обстрелов из Ливана в сторону постов ЦАХАЛ в районе Штулы», – говорится в посте.

Также сообщается о минометных обстрелах поста ЦАХАЛ в районе Йифты.

По данным военных, в результате обстрелов с территории Ливана трое солдат израильской армии получили легкие ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи.

3 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле с территории Сирии.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за действий «Хезболлы».

Ранее шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что возобновит нанесение ударов по Израилю после окончания перемирия в секторе Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий