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Израильские военные призвали жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться в Рафах

ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться в Рафах

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи призвал жителей города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Жителям ... кварталов Аль-Махатта, Аль-Катиба, Хамад, Ас-Сатар, Бани Сухейла и Маан в целях сохранения вашей безопасности, мы призываем вас переехать в известные приюты для перемещенных лиц в районах Аль-Фуххари, Аш-Шабура, Аз-Зухур и Таль Ас-Султан», — написал Адраи.

До этого газета The Times of Israel писала, что общие потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боевых действий против палестинского движения ХАМАС достигли отметки в 398 военнослужащих.

По данным издания, после начала сухопутной операции в палестинском анклаве ЦАХАЛ потерял 72 бойца.

1 декабря в секторе Газа был отменен режим прекращения огня, введенный в рамках сделки о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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