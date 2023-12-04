Минобороны РФ заявило об уничтожении пунктов дислокации и скопления техники ВСУ

Российские войска на Купянском направлении уничтожили при помощи РСЗО «Торнадо-С» пункты временной дислокации и скопления техники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Как рассказали в министерстве, расчеты «Торнадо-С» продолжают наносить удары по ключевым военным объектам Украины на существенном отдалении от линии боевого соприкосновения.

Командир реактивно-артиллерийской батареи с позывным «Гром» отметил, что для этой боевой машины есть большой спектр поражаемых целей, начиная от пунктов временной дислокации до скопления мест техники, также они могут поражать различные склады и базы хранения.

До этого бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик заявил, что Вооруженные силы России эффективно применяют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и «Торнадо-С» против ВСУ.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.