По информации, полученной от начальника пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергея Зыбинского, подразделения этой группировки уничтожили склад с боеприпасами 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Это произошло в районе населенного пункта Липцы, пишет ТАСС.

По словам Зыбинского, потери противника составили около 95 военнослужащих, а также были уничтожены боевая бронированная машина, 2 автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Также сообщается, что подразделения группировки российских войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике двух других бригад Вооруженных сил Украины. Действия произошли в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое.

Помимо этого, российские десантники уничтожили «Ланцетами» украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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