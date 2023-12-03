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Российские оружейники сделали снайперский гранатомет

Представлен снайперский гранатомет на базе АГС-30

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Специалист «Конструкторского бюро приборостроения» (КБП) Дмитрий Едалин рассказал, что автоматический станковый гранатомет АГС-30 усовершенствовали, сделав из него снайперский гранатомет. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

На АГС-30 появился интеллектуальный прицельный комплекс. С помощью цифрового прицела можно наблюдаться дальность стрельбы при изменении угла наклона гранатомета. Вес и отдача гранатомета также были уменьшены.

Отмечается, что в зоне специальной военной операции (СВО) усовершенствованный гранатомет с первой попытки поразил цель в виде пикапа на расстоянии двух километров.

В конце ноября управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников заявил, что концерн планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12. В начале ноября Лушников заявил, что трехлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России завершен.

Ранее стало известно, что россиянин хранил под кроватью исправный американский гранатомет.

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