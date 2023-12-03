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В ЦАХАЛ рассказали о тысячах авиаударов по Газе

В ЦАХАЛ заявили, что с 7 октября нанесли около 10 тысяч авиаударов по Газе

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Abed Sabah/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с 7 октября нанесла около 10 тыс. авиаударов по сектору Газа, когда палестинская радикальная организация ХАМАС напала на страну. Об этом говорится в Telegram-канале армейской пресс-службы.

«С начала войны под руководством солдат ЦАХАЛ с земли в короткие сроки было нанесено около 10 000 авиаударов», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что израильские военнослужащие быстро выполняли задания и уничтожали ячейки и объекты инфраструктуры ХАМАС, а также командные центры, шахты тоннелей, склады оружия и многое другое.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 3 декабря нанесла удары по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, также за прошедшие сутки израильские военные потратили сотни снарядов на удары по военной инфраструктуре ХАМАС, а также по судам боевиков и другим объектам.

Ранее хуситы пообещали возобновить удары по Израилю.

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