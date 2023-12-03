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Спикер ВСУ покинула свой пост

УНИАН: Гуменюк покинула должность пресс-секретаря сил обороны Украины «Юг»

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Anadolu/Contributor/Getty Images

Наталья Гуменюк покинула должность пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг». Об этом сообщается в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.

«Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр сил обороны Юга Украины», — сказано в сообщении.

По информации агентства, о своем уходе с поста сообщила сама Гуменюк. При этом она не указала, что является причиной такого решения. Вместе с тем Гуменюк заявила, что «впереди много интересного».

Ранее стало известно, что пресс-службу министерства обороны Украины возглавил писатель-фантаст и продюсер Илларион Павлюк.

Павлюка назначили начальником управления прессы и информации минобороны страны. Он сменил на этом посту Анну Маляр, которую уволили в сентябре.

До этого украинский президент Владимир Зеленский уволил с должности командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Танцюру и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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