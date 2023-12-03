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Экс-военный из США заявил, что российские войска могут взять под контроль Одессу

Экс-разведчик США Риттер: ВС РФ освободят Одессу для защиты Крыма

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские войска возьмут под контроль Одессу, чтобы защитить Крым. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Ask the Inspector.

«Русские теперь понимают: чем бы ни закончился этот конфликт, суть в том, что если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. Поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно взять Одессу», — пояснил Риттер.

По его словам, кроме Одессы Киев может потерять пять областей и полный доступ к Черному морю. Он считает, что украинцы сами подписали такой приговор, так как отказались от переговоров с Москвой.

До этого российская авиация поразила центр управления ПВО воздушного командования ВСУ.

ВС РФ также ударили по складам топлива в районах Хмельницкого и Миргорода Полтавской области и по арсеналу со снарядами в Николаевской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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