Экс-военный из США заявил, что российские войска могут взять под контроль Одессу

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские войска возьмут под контроль Одессу, чтобы защитить Крым. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Ask the Inspector.

«Русские теперь понимают: чем бы ни закончился этот конфликт, суть в том, что если Украина будет контролировать Одессу, Крым никогда не будет в безопасности. Поэтому, чтобы гарантировать безопасность Крыма, нужно взять Одессу», — пояснил Риттер.

По его словам, кроме Одессы Киев может потерять пять областей и полный доступ к Черному морю. Он считает, что украинцы сами подписали такой приговор, так как отказались от переговоров с Москвой.

До этого российская авиация поразила центр управления ПВО воздушного командования ВСУ.

ВС РФ также ударили по складам топлива в районах Хмельницкого и Миргорода Полтавской области и по арсеналу со снарядами в Николаевской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.