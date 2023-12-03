На Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сигнал тревоги распространился по всем областям страны практически одновременно в 14:03 часов мск.

До этого воздушную тревогу объявляли в шести регионах Украины.

Сигналы прозвучали в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Николаевской областях.

Накануне тревога периодически объявлялась как по всей стране, так и в отдельных регионах. Предупреждения о необходимости находиться в укрытиях звучали примерно два часа.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения призывал граждан страны реагировать на сигналы воздушных тревог.

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