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Российская авиация поразила центр управления ПВО воздушного командования ВСУ

МО: ВС РФ ударили по центру управления ПВО воздушного командования ВСУ «Восток»

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Российская авиация при поддержке дронов, ракет и артиллерии поразила центр управления противовоздушной обороны командования вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска...» — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, ВС РФ ударили по складам топлива в районах Хмельницкого и Миргорода Полтавской области, а также поразили арсенал со снарядами в Николаевской области. Помимо этого, сообщается о потере ВСУ живой силы и техники в 107 районах Украины.

До этого украинские солдаты рассказали о тяжелой обстановке для ВСУ под Авдеевкой. По словам одного из военных, они регулярно несут потери, у них уже нет сил сражаться.

Ранее стало известно, что ВС РФ отразили атаку ВСУ у Работино.

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