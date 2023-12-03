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Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильских городах

Армия Израиля сообщила о сиренах воздушной тревоги на юге страны

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Ronen Zvulun/Reuters

Сирены воздушной тревоги включились на юге страны. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Сирены прозвучали на юге Израиля», — уточнили в сообщении армии.

По данным газеты The Times of Israel, воздушную тревогу слышали в израильских городах Ашкелон и Сдерот, расположенных вблизи границы с сектором Газа. В публикации уточнили, что сигналы предупреждения о ракетном нападении активированы во многих населенных пунктах по всему югу Израиля.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля объявила, что возобновляет боевые действия в зоне конфликта.

На следующий день стало известно, что Британия задействует средства воздушной разведки для поиска заложников в секторе Газа. Военное ведомство Соединенного Королевства планирует вести разведывательные полеты в регионе Восточного Средиземноморья.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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