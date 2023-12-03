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В Пентагоне заявили, что не допустят победы России на Украине

Глава Пентагона Остин пообещал не допустить победу России на Украине

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Irakli Gedenidze/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не допустят победу России на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем выступлении на Рейгановском форуме по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии, Ллойд Остин связал конфликт на Украине и войну в Израиле.

«Мы не позволим ХАМАС или Путину победить. Мы также не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — заявил Остин.

До этого глава Пентагона заявил, что американская армия — это самая смертоносная сила в истории.

В конце ноября в Совфеде заявили, что шеф Пентагона намеренно врет об успехах ВСУ на поле боя. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что слова Остина об «устойчивом прогрессе» Вооруженных сил Украины на фронте — это ложь.

Ранее в Пентагоне выразили беспокойство сообщениями о пьянстве на военных базах США.

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