Литва получит новые боевые беспилотники от США

Министерство обороны Литвы сообщило, что боевые беспилотные летательные аппараты Switchblade 600 поступят в страну из США в 2024 году. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

«Мы станем первой после самих США страной, на вооружение армии которой будут поставлены новые беспилотники», — заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, новые БПЛА значительно укрепят возможности страны по защите передислокации подразделений.

Отмечается, что балтийская страна получит оборудование по запуску и управлению дронами, технические пакеты и симуляторы.

В мае текущего года американский производитель авиатехники AeroVironment заявил, что Франция закупит дроны-камикадзе Switchblade 300 для нужд своей армии. Также сообщалось, что такие же дроны достанутся еще одному союзному государству, что расширит присутствие компании в мире.

Ранее министерство обороны США заключило контракт на производство дронов-камикадзе Switchblade серии 300 на $20,6 млн с частным предприятием AeroVironment.