В Одесской области поврежден объект инфраструктуры после атаки

В Одесской области Украины в результате атаки получил повреждение инфраструктурный объект, заявил советник главы областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

«В результате попадания в инфраструктурный объект произошел пожар», — пояснил он.

Согласно информации Братчука, возгорание было оперативно потушено, никто из людей не пострадал.

Как указывается в публикации, в ночь на 2 декабря на прибрежные районы Одесской области из акватории Черного моря была совершена атака с применением беспилотных летательных объектов (БПЛА).

«Силами противовоздушной обороны уничтожено 10 ударных дронов», — заключается в сообщении.

Перед этим в украинской энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что в южном регионе Украины ночью была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), есть разрушения

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.