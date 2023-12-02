Замминистра обороны России обратился к участникам спецоперации от имени Шойгу

Заместитель главы Министерства обороны России генерал-полковник Алексей Кузьменков в Севастополе вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков посетил Севастопольский военно-морской клинический госпиталь им. Пирогова, где вручил государственные награды военнослужащим — участникам спецоперации, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач», — отметили в оборонном ведомстве.

В данный момент эти военнослужащие находятся на излечении и реабилитации.

Военнослужащих морской пехоты Черноморского флота удостоили орденов Мужества, медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени. Также медали «За вклад в укрепление обороноспособности Российской Федерации» и «За трудовую доблесть» были вручены сотрудникам госпиталя, которые отличились в обеспечении выполнения задач спецоперации.

Кузьменков передал солдатам и персоналу госпиталя слова благодарности от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

«Благодарю вас за мужество и героизм, самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга и выполнении боевых задач», — сказал он.

Замглавы Минобороны пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления и возвращения в строй к боевым товарищам.

«Вы вносите весомый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих», — добавил Кузьменков, обращаясь к сотрудникам и медперсоналу госпиталя.

До этого сообщалось, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко совместно с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным вручили орден Мужества вдове героя спецоперации Юрия Володкевича.

До этого студентам, участвующим в СВО, вручили награды.