Боец украинского националистического батальона «Айдар» Евгений Дикий заявил, что Россия одержит победу в конфликте из-за искаженного восприятия ситуации Киевом. Об этом он рассказал в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук на YouTube-канале.

«Меня постоянно триггерит заставка на «Киевстаре» (оператор мобильной связи на Украине. — «Газета.Ru»): «Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается». Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 2023 год сформировалось в тылу», — поделился Дикий.

Он добавил, что победа таким образом приближается к Москве, а не к Украине. При этом Москва не питает иллюзий по поводу происходящего на фронте и российские войска следуют конкретному плану.

До этого полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан говорил, что на фронт необходимо отправить украинских чиновников.

По его словам, сейчас, наверное, всего 1% украинских госслужащих выполняет боевые задачи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.