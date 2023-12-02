Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский боец рассказал, почему Россия победит в конфликте

Боец «Айдара» Дикий: ВС РФ победят из-за искаженного восприятия конфликта Киевом

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Боец украинского националистического батальона «Айдар» Евгений Дикий заявил, что Россия одержит победу в конфликте из-за искаженного восприятия ситуации Киевом. Об этом он рассказал в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук на YouTube-канале.

«Меня постоянно триггерит заставка на «Киевстаре» (оператор мобильной связи на Украине. — «Газета.Ru»): «Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается». Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 2023 год сформировалось в тылу», — поделился Дикий.

Он добавил, что победа таким образом приближается к Москве, а не к Украине. При этом Москва не питает иллюзий по поводу происходящего на фронте и российские войска следуют конкретному плану.

До этого полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан говорил, что на фронт необходимо отправить украинских чиновников.

По его словам, сейчас, наверное, всего 1% украинских госслужащих выполняет боевые задачи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий