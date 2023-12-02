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В Эстонии увеличат территории военных полигонов

Минобороны Эстонии: в стране продолжат увеличение территорий военных полигонов

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Depositphotos

Военный полигон в эстонском поселке Сиргала собираются увеличить в несколько раз. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур направил на согласование распоряжение о расширении площади этого полигона, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу эстонского военного ведомства.

Он указал, что прибалтийская республика «быстро нарастила» свой военный потенциал. По словам министра, это приводит к необходимости расширения возможностей обучения.

«На северо-востоке Эстонии у нас достаточно государственной земли вокруг существующего полигона Сиргала, чтобы расширить его до необходимых объемов, с 2790 до 7772 гектаров», — добавил он.

По словам руководителя проекта Государственного центра оборонных инвестиций при эстонском военном ведомстве Элари Калмару, сейчас на этом полигоне нельзя организовать военную подготовку в необходимом масштабе.

«Сейчас возможна организация групповых боевых стрельб, стрельб из противотанковых средств, минометов и крупнокалиберных пулеметов, а также учебный пробег бронетехники, но невозможно проведение маневров, имитирующих бой с механизированными подразделениями», – пояснил он.

До этого стало известно, что в 2024 году минобороны Эстонии увеличило площадь полигона Нурсипалу в Выруском уезде с 3 тысяч гектаров до более чем 9 тысяч гектаров. Там построят новый военный городок.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал Балтийское море «озером НАТО».

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