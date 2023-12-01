«Хезболла» завила об ударе по двум скоплениям войск Израиля

Базирующаяся в Ливане вооруженная группировка «Хезболла» сообщила об ударе по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районах Джаль Аль-Аллям и Аль-Мардж. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление группировки.

Отмечается, что удары были нанесены «в поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и его мужественного и благородного сопротивления» в 16:00.

22 ноября «Хезболла» ударила по израильским позициям на границе с Ливаном. Последний удар был нанесен по армейской базе в районе Бейт-Гилель. Шиитские силы обстреляли эту военную установку, используя реактивную систему залпового огня «Град».

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее в «Хезболле» заявили, что будут соблюдать перемирие ХАМАС и Израиля.