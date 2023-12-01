Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» завила об ударе по двум скоплениям войск Израиля

«Хезболла» сообщила об ударе по ЦАХАЛ в районах Джаль Аль-Аллям и Аль-Мардж

close
100%
Marwan Naamani/Global Look Press

Базирующаяся в Ливане вооруженная группировка «Хезболла» сообщила об ударе по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в районах Джаль Аль-Аллям и Аль-Мардж. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление группировки.

Отмечается, что удары были нанесены «в поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и его мужественного и благородного сопротивления» в 16:00.

22 ноября «Хезболла» ударила по израильским позициям на границе с Ливаном. Последний удар был нанесен по армейской базе в районе Бейт-Гилель. Шиитские силы обстреляли эту военную установку, используя реактивную систему залпового огня «Град».

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу, а закончилось утром 1 декабря. За неделю действия перемирия ХАМАС освободил 110 пленных заложников.

Ранее в «Хезболле» заявили, что будут соблюдать перемирие ХАМАС и Израиля.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий